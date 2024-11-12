«Мингорсвет» сказал про установку 27 елок с подсветкой к Новому году в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил начальник производственно-технического отдела Евгений Стаселович.
Он отметил, что сейчас у предприятия активная фаза подготовки к Новому году, подчеркнув, что работа идет и в выходные, и ночью.
— В предстоящем сезоне город украсят 27 новогодних елей с подсветкой. И это только на основных площадках, — заметил специалист.
Также сказано, что Минск украсят и световыми конструкциями. Указывается 550, из которых 120 являются объемными фигурами. В их числе «МАЗ», «Зубр», «Трактор». От года к году конструкций становится все больше.
Ранее «Мингорсвет» сказал, где установят 13 новых световых композиций к Новому году.
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 16 ноября.
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