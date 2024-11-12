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В Ишимбае мужчина хранил у себя опасные предметы — за это суд дал ему срок

Житель Башкирии получил срок за хранение оружия.
Источник: Комсомольская правда

44-летний Ишимбайского района Башкирии предстал перед судом. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

Мужчина незаконно приобрел и хранил у себя дома карабин «Барс 4», охотничье ружье «ИЖ-18» и более 70 патронов. Он признал вину и пояснил, что оружие с патронами нашел под настилом крыши своего дома во время ремонта. По его словам, все это принадлежало умершему в 2011 году брату. Документов при этом на огнестрел не было. В полицию о своей находке житель Ишимбая заявлять не стал.

Разрешение на приобретение, хранение, ношение патронов и огнестрельного оружия ишимбаец не стал получать. Суд назначил ему год ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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