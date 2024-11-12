В Ишимбае мужчина хранил у себя опасные предметы — за это суд дал ему срок

Мужчина незаконно приобрел и хранил у себя дома карабин «Барс 4», охотничье ружье «ИЖ-18» и более 70 патронов. Он признал вину и пояснил, что оружие с патронами нашел под настилом крыши своего дома во время ремонта. По его словам, все это принадлежало умершему в 2011 году брату. Документов при этом на огнестрел не было. В полицию о своей находке житель Ишимбая заявлять не стал.