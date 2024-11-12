В Роспотребнадзоре рассказали, как не упасть на гололедице

Специалисты красноярского ведомства составили памятку, которая подскажет, что делать, чтобы не упасть и как вести себя, если все же поскользнулись.
Во-первых, следует носить зимой удобную антискользящую обувь. Во-вторых, из дома следует выходить пораньше, чтобы идти медленно и не торопиться. В-третьих, обходите опасные места — склоны, лестницы, замершие лужи.
Если вы упали, то сразу не поднимайтесь. Важно понять, не получили ли вы травм — если есть резкая боль, то вызывайте скорую помощь.
Важно установить виновника «гололедицы». Если вы упали на придомовой территории, то виновата УК. Если на ступеньках магазина или учреждения, то виноват собственник здания. Если упали на улице, остановке или других общественных местах, то отвечать будет муниципальное образование.
Вы можете обратиться к виновному с претензией, чтобы компенсировать причинение вреда.