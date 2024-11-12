ИИ научили оперативно вычислять загрязнения рек по поведению моллюсков

Он добавил, что для обучения нейросети использовали также сведения, полученные при исследовании взятых вручную проб. В результате искусственный интеллект удалось «натренировать» на распознавание загрязнений по движениям створок. «Мы апробировали несколько вариантов алгоритмов машинного обучения, и в итоге все они позволяли получить данные на несколько часов быстрее, чем, в среднем, традиционные методы. Но при этом и между самым быстрым и самым долгим результатами [работы нейросетей в зависимости от алгоритма] также была значительная разница», — уточнил Греков.