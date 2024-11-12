Глава госпиталя Вишневского Есипов: устойчивую инфекцию мы лечим бактериофагами

Но, как вы знаете, лечение не ограничивается оперативным пособием — пациента нужно выходить и максимально вернуть к привычной жизни. Реабилитация имеет не менее важное значение. Уже в декабре мы запустим в эксплуатацию новый реабилитационный корпус. Это будет корпус на 100 коек (палаты на два человека) с современным отделением физиотерапии, физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном. Новое здание соединено с остальными крытым переходом, чтобы в зимнее время пациенты на колясках и с протезами могли бы беспрепятственно перемещаться между корпусами. Дополнительное размещение в нем диагностических кабинетов позволит еще более расширить понимание проблем пациента и своевременно корректировать комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий.