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На Урале может появиться регистрация через Госуслуги для самокатчиков

Это позволит повысить культуру вождения на улицах уральской столицы.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области может появиться обязательная регистрация для пользователей электросамокатов через портал Госуслуг. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания региона.

— Если у нас получится внедрить идентификацию через, например, «Госуслуги», это пойдет на пользу культуре вождения. В этом заинтересованы и сами кикшеринговые компании, — рассказывает в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» председатель комитета Законодательного собрания по вопросам законодательства Евгений Старков.

Спикер подчеркнул, что вопрос о полном запрете на передвижение самокатов по Екатеринбургу и населенным пунктам Свердловской области сейчас не стоит. Важно повысить культуру вождения на улицах.

Ранее региональные депутаты поддержали федеральный законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов, который Госдума приняла в первом чтении.