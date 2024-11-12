На Урале может появиться регистрация через Госуслуги для самокатчиков

— Если у нас получится внедрить идентификацию через, например, «Госуслуги», это пойдет на пользу культуре вождения. В этом заинтересованы и сами кикшеринговые компании, — рассказывает в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» председатель комитета Законодательного собрания по вопросам законодательства Евгений Старков.