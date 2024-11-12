На Урале может появиться регистрация через Госуслуги для самокатчиков

В Свердловской области может появиться обязательная регистрация для пользователей электросамокатов через портал Госуслуг. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания региона.
— Если у нас получится внедрить идентификацию через, например, «Госуслуги», это пойдет на пользу культуре вождения. В этом заинтересованы и сами кикшеринговые компании, — рассказывает в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» председатель комитета Законодательного собрания по вопросам законодательства Евгений Старков.
Спикер подчеркнул, что вопрос о полном запрете на передвижение самокатов по Екатеринбургу и населенным пунктам Свердловской области сейчас не стоит. Важно повысить культуру вождения на улицах.
Ранее региональные депутаты поддержали федеральный законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов, который Госдума приняла в первом чтении.