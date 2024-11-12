В Омске автобус № 14 вез пассажиров без оконного стекла в салоне. Автобус следует по маршруту поселок Николаевка—поселок Мелиораторов.
Соответствующее видео от очевидца появилось вчера в телеграм-канале «Инцидент Омск» — через отсутствующее стекло салона человек, судя по всему пассажир, машет рукой на улицу. При этом в какой именно момент выпало стекло — во время движения или автобус уже вышел таким на линию — из видео не очевидно.
Пост прокомментировала администрация города Омска. Как сообщили в мэрии, во время происшествия никто не пострадал, на предприятии проводится проверка.