В Омске автобус № 14 вез пассажиров без оконного стекла

Соответствующее видео от очевидца появилось вчера в телеграм-канале «Инцидент Омск» — через отсутствующее стекло салона человек, судя по всему пассажир, машет рукой на улицу. При этом в какой именно момент выпало стекло — во время движения или автобус уже вышел таким на линию — из видео не очевидно.