В Самаре всё-таки построят храм напротив бывшего Дома печати

Этим же постановлением администрация Самары разрешила использовать ещё два земельных участка под религиозное использование: участок площадью 10232 квадратных метра в Самарском районе в п. Проран на улице Водников, 10, а также участок площадью 150 квадратных метров в Кировском районе в Острогожском переулке, 6.