В Самаре всё-таки построят храм напротив бывшего Дома печати

В Октябрьском районе Самары на территории бывшей заправки напротив заброшенного Дома печати построят новый Храм. Власти дали разрешение на застройку этой площадки.
Соответствующее постановление о предоставлении департаменту управления имуществом Самары разрешения на использование земельного участка площадью 5 000 квадратных метров на пересечении улиц Авроры и Гаражной под религиозное использование опубликовано на сайте городской администрации.
Ранее, на общественных обсуждениях местные жители высказались против строительства Храма на этом месте, посчитав, что здесь лучше построить образовательное учреждение, так как недалеко есть Троице-Сергиев приход.
Этим же постановлением администрация Самары разрешила использовать ещё два земельных участка под религиозное использование: участок площадью 10232 квадратных метра в Самарском районе в п. Проран на улице Водников, 10, а также участок площадью 150 квадратных метров в Кировском районе в Острогожском переулке, 6.