Сегодня в Братске и Братском районе объявлены массовые проверки водителей.

Инспекторы дорожно-патрульной службы целенаправленно будут выявлять нарушения правил перевозки детей и случаи неиспользования ремней безопасности. С начала текущего года полицейскими было вынесено 968 административных постановлений за неиспользование детских удерживающих устройств, составлено 6298 административных материалов за неиспользование ремней безопасности. Согласно Кодексу административных правонарушений, непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров транспортного средства (ст. 12.6 КоАП РФ) влечет штраф в размере одной тысячи рублей; за нарушение правил перевозки детей (ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ) водитель заплатит штраф три тысячи рублей.
Госавтоинспекция напоминает, что главное предназначение ремня безопасности — это функция удержания тела пассажира или водителя в неподвижном состоянии при резком торможении или столкновении. Эта функция должна выполняться и при использовании его в отношении детей. В том случае, если комплектация тела ребенка не позволяет штатному ремню безопасности выполнять эту функцию, необходимо использовать детское удерживающее устройство, соответствующие весу и росту ребенка.
В соответствии с Правилами дорожного движения, дети до 12-летнего возраста должны перевозиться только при условии использования специальных удерживающих устройств. В этом, прежде всего, должны быть заинтересованы родители, заботящиеся о безопасности собственных детей.