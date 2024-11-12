Сегодня в Братске и Братском районе объявлены массовые проверки водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что главное предназначение ремня безопасности — это функция удержания тела пассажира или водителя в неподвижном состоянии при резком торможении или столкновении. Эта функция должна выполняться и при использовании его в отношении детей. В том случае, если комплектация тела ребенка не позволяет штатному ремню безопасности выполнять эту функцию, необходимо использовать детское удерживающее устройство, соответствующие весу и росту ребенка.