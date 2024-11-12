Из-за чемпионата в Уфе до вечера возле Конгресс-холла «Торатау» ограничили парковочную зону

Сегодня утром, 12 ноября, в Уфе временно запретили парковку у Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Ограничительные меры, которые в 06:00 ввели из-за подготовки и проведения Всероссийского флагманского чемпионата «Высота», будут действовать до 19:00.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии выбирать альтернативные места для стоянки своего транспорта.
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