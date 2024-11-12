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Из-за чемпионата в Уфе до вечера возле Конгресс-холла «Торатау» ограничили парковочную зону

В Уфе на 13 часов закрыли парковку возле Конгресс-холла «Торатау».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 12 ноября, в Уфе временно запретили парковку у Конгресс-холла «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничительные меры, которые в 06:00 ввели из-за подготовки и проведения Всероссийского флагманского чемпионата «Высота», будут действовать до 19:00.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии выбирать альтернативные места для стоянки своего транспорта.

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