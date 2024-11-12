В Госдуме захотели отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом

Депутат Станислав Наумов считает, что дополнительный выходной даст импульс развитию семейного туризма в стране. При этом он подчеркнул, что есть сферы, где шестой рабочий день недели является необходимостью. В пример политик привел пищевую промышленность. «Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год!» — заявил он.