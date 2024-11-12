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В Госдуме захотели отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом

В Госдуме захотели отменить последнюю рабочую неделю перед Новым годом и сделать субботу, 28 декабря, выходным днем. Об этом пишет Shot в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, парламентарии обратились к заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением дать региональным властям право самим решать, будет ли предновогодняя рабочая неделя шестидневной.

Депутат Станислав Наумов считает, что дополнительный выходной даст импульс развитию семейного туризма в стране. При этом он подчеркнул, что есть сферы, где шестой рабочий день недели является необходимостью. В пример политик привел пищевую промышленность. «Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год!» — заявил он.

Согласно утвержденному производственному календарю, на неделе с 23 по 29 декабря будет шесть рабочих дней, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день года не сократят. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

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