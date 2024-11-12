В Госдуме захотели отменить шестидневную рабочую неделю перед Новым годом

По информации издания, парламентарии обратились к заместителю председателя правительства России Дмитрию Григоренко с предложением дать региональным властям право самим решать, будет ли предновогодняя рабочая неделя шестидневной.
Депутат Станислав Наумов считает, что дополнительный выходной даст импульс развитию семейного туризма в стране. При этом он подчеркнул, что есть сферы, где шестой рабочий день недели является необходимостью. В пример политик привел пищевую промышленность. «Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года и встречали новый, 2025-й год!» — заявил он.
Согласно утвержденному производственному календарю, на неделе с 23 по 29 декабря будет шесть рабочих дней, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день года не сократят. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.