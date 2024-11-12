Белорусский инфекционист сказал, что нужно делать при начале ОРИ

Специалист обратил внимание на то, что при острых респираторных инфекциях важен витамин С. Он добавил, что эффективны препараты в виде порошков, куда входит не только указанный витамин, но также антигистаминные средства, снимающие отек. Врач пояснил, что есть доказательства того, что для иммунитета полезны антиоксидантные комплексы с добавлением цинка, селена, микроэлементы.