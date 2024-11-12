Белорусский инфекционист сказал, что нужно делать при начале ОРИ

Заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин в интервью БелТА сказал, что необходимо делать при начале ОРИ.
Врач акцентировал внимание на том, что при заболевании следует остаться дома. Кроме того, важно обильное питье. Он пояснил, что в случае повышения температуры происходит сгущение крови, особенно у пожилых людей.
Вельгин уточнил, что повышение температуры является защитной реакцией организма. Так, создаются неблагоприятные условия для вирусов и в этом случае иммунитет становится более эффективным. Если же повышение температуры влияет на качество жизни, то ее допускается сбивать.
Специалист обратил внимание на то, что при острых респираторных инфекциях важен витамин С. Он добавил, что эффективны препараты в виде порошков, куда входит не только указанный витамин, но также антигистаминные средства, снимающие отек. Врач пояснил, что есть доказательства того, что для иммунитета полезны антиоксидантные комплексы с добавлением цинка, селена, микроэлементы.
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