«Облачно и сыро»: Циклонический вихрь изменит погоду в Петербурге

Понедельник, 11 ноября, в Петербурге выдался довольно прохладным. Но во вторник, 12 ноября, температура в городе начнет расти. Столбик термометра днем поднимется до отметок +3…+5 градусов. И хотя будет тепло, не обойдется без осадков. Преимущественно они пройдут в виде дождя. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.