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«Облачно и сыро»: Циклонический вихрь изменит погоду в Петербурге

Дождливая погода ожидается в Петербурге 12 ноября.

Сейчас в Олбани: +12° 5 м/с 58% 746 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Понедельник, 11 ноября, в Петербурге выдался довольно прохладным. Но во вторник, 12 ноября, температура в городе начнет расти. Столбик термометра днем поднимется до отметок +3…+5 градусов. И хотя будет тепло, не обойдется без осадков. Преимущественно они пройдут в виде дождя. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

— Синоптическую ситуацию сегодня в Петербурге сформирует теплый сектор далекого циклонического вихря, центр которого над Баренцевым морем. Он станет причиной облачной и сырой погоды, а также поспособствует росту температуры, — указал синоптик.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление начнет снижаться и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В среду, 13 ноября, в Северной столице станет еще теплее — от +4 до +6 градусов. Также в этот день в городе ожидается небольшой дождь.