Еще 47 электробусов выйдут на линии в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в ближайшее время на линии выйдут еще 47 электробусов. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.
Электробусы «МиНиН» уже получены, готовятся к работе.
Кроме того, некоторые нижегородские частные перевозчики попали в федеральную программу и теперь получают субсидированную льготную кредитную ставку для приобретения нового транспорта. Так что в 2025 году количество автобусов должно увеличиться.
Так, в начале следующего года должно дополнительные автобусы должны появиться на маршруте Т-83.
Также жителям Нижнего Новгорода объяснили, почему по вечерам на маршруты выходит меньше автобусов.