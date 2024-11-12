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Еще 47 электробусов выйдут на линии в Нижнем Новгороде

Частные перевозчики закупят новые автобусы.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Новгороде в ближайшее время на линии выйдут еще 47 электробусов. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.

Электробусы «МиНиН» уже получены, готовятся к работе.

Кроме того, некоторые нижегородские частные перевозчики попали в федеральную программу и теперь получают субсидированную льготную кредитную ставку для приобретения нового транспорта. Так что в 2025 году количество автобусов должно увеличиться.

Так, в начале следующего года должно дополнительные автобусы должны появиться на маршруте Т-83.

Также жителям Нижнего Новгорода объяснили, почему по вечерам на маршруты выходит меньше автобусов.