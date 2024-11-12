В Хабаровске стартовало обучение дефектоскопистов

Обучение предусматривает знакомство с дефектоскопией — профессией, от которой во многом зависит безопасность в таких отраслях, как авиация, металлургия и строительство. «Дефектоскописты исследуют металлы и сварные соединения на мельчайшие дефекты, благодаря которым можно предотвратить аварии и поломки. Их работа важна, потому что качественная проверка деталей и оборудования — это залог надежности всей конструкции», — пояснили в городском управлении образования. Дефектоскописты применяют визуальные и измерительные методы контроля, выявляя невидимые глазом микротрещины и дефекты, которые со временем могли бы стать причиной серьезных инцидентов.