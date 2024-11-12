В Хабаровске стартовало обучение дефектоскопистов

В Хабаровске школьники 10-х классов школы МЧС и гимназии № 7 начали углубленное обучение по программе «Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю», сообщает пресс-служба администрации города.
Этот специализированный курс стал частью проекта «Первая профессия», запущенного Центром опережающей профессиональной подготовки Хабаровского края, и его цель — дать молодежи возможность получить первое профессиональное удостоверение и навыки работы с оборудованием для диагностики сложных материалов.
Обучение предусматривает знакомство с дефектоскопией — профессией, от которой во многом зависит безопасность в таких отраслях, как авиация, металлургия и строительство. «Дефектоскописты исследуют металлы и сварные соединения на мельчайшие дефекты, благодаря которым можно предотвратить аварии и поломки. Их работа важна, потому что качественная проверка деталей и оборудования — это залог надежности всей конструкции», — пояснили в городском управлении образования. Дефектоскописты применяют визуальные и измерительные методы контроля, выявляя невидимые глазом микротрещины и дефекты, которые со временем могли бы стать причиной серьезных инцидентов.
Для учащихся это уникальная возможность заглянуть за кулисы профессии, не ограничиваясь только теорией. Под руководством опытных специалистов молодые дефектоскописты изучают принципы и особенности работы измерительного оборудования, разбирают случаи выявления дефектов в конструкциях и проводят первые самостоятельные проверки. По окончании курса каждый участник получит свидетельство государственного образца, подтверждающее квалификацию. Это не только символический документ, но и первый шаг к карьере в инженерной или технической сфере.