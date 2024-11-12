В Омской области подростку выплатят 640 тысяч за потерю руки

Прокуратура Омской области встала на защиту подростка, получившего тяжелую травму на производстве.
В 2023 году 17-летний житель Любинского района трудился на местной птицефабрике. Сначала он работал сборщиком яиц, затем стал помощником слесаря. При этом официально трудоустроен он не был и почти год работал по договору оказания услуг.
В декабре прошлого года на предприятии случилось ЧП. Парень проводил техобслуживание транспортировочной ленты, и в результате несоблюдения правил охраны труда ему оторвало руку. Также работник получил тяжелые травмы головы и плеча.
Проверку по факту ЧП провела прокуратура. По ее результатам надзорный орган направил в суд иск к ООО «Птицефабрика Любинская» о признании трудовых отношений с подростком, выплате ему компенсации морального вреда и начислении страховых взносов и налогов.
Суд согласился с позицией прокуратуры. Травму подростка признали производственной, с работодателя в пользу пострадавшего взыскано 640 тысяч рублей.
«В настоящее время прокуратура продолжает надзор за ходом расследования уголовного дела по факту случившегося», — сообщили в пресс-службе ведомства.