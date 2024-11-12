Баскетболист пермской «Пармы» Лев Свинин включен в сборную России

Напомним, баскетболист «Пармы» Лев Свинин приглашался на летний сбор мужской национальной команды, который проходил с 31 июля по 4 августа в УТЦ «Новогорск». После завершения тренировок спортсмены отправились на спортивную базу «Gloria» в городе Белек. Здесь баскетболисты продолжали подготовку до 17 августа. Всего в состав лучших игроков России входили 20 спортсменов. Еще один пермский баскетболист Глеб Фирсов находился в резервном списке.