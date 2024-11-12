Баскетболист пермской «Пармы» Лев Свинин включен в сборную России

Форвард пермского баскетбольного клуба «Парма» Лев Свинин включен в окончательный состав национальной команды. Об этом сообщили в пресс-службе пермской команды.
Мужская команда сборной России будет работать в Новогорске. Сбор пройдет в период с 18 по 21 ноября. Международный турнир под названием «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка» состоится в Москве. Игры будут проходить с 22 по 24 ноября. В соревнования примут участие национальные мужские команды из России, Туниса и Ливии.
Напомним, баскетболист «Пармы» Лев Свинин приглашался на летний сбор мужской национальной команды, который проходил с 31 июля по 4 августа в УТЦ «Новогорск». После завершения тренировок спортсмены отправились на спортивную базу «Gloria» в городе Белек. Здесь баскетболисты продолжали подготовку до 17 августа. Всего в состав лучших игроков России входили 20 спортсменов. Еще один пермский баскетболист Глеб Фирсов находился в резервном списке.