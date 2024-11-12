Универсальные подразделения для экстренных ситуаций создают в Казахстане

Ранее сообщалось, что Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует приобрести 10 беспилотных летательных аппаратов для мониторинга оперативной обстановки, четыре самолета и семь вертолетов. Кроме того, улучшена боевая одежда пожарного: теперь она более легкая в носке, что создает комфортность и удобство при выполнении спасательных операций.