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На Кубани облака продолжат ограничивать дневной прогрев

В Краснодаре ожидается до +9 градусов 12 ноября.

Сейчас в Олбани: +12° 5 м/с 58% 746 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае 12 ноября будет облачно, однако дождя не ожидается. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня территория Кубани будет находиться в зоне влияния антициклона. В такой ситуации сформировавшиеся в нем нисходящие воздушные потоки и приземная инверсия в течение большей части дня сохранят в небе над регионом плотные поля низких слоистых облаков, которые ограничат приток солнечного тепла», — рассказал метеоролог.

Температуру воздуха в краевой столице прогнозируют на уровне +7…+9 градусов. Ожидается восточный ветер 4−9 метров в секунду, а атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на Кубань идут затяжные дожди. Их принесет проходящий через территорию края фронтальный раздел.