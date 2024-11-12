На Кубани облака продолжат ограничивать дневной прогрев

В Краснодарском крае 12 ноября будет облачно, однако дождя не ожидается. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня территория Кубани будет находиться в зоне влияния антициклона. В такой ситуации сформировавшиеся в нем нисходящие воздушные потоки и приземная инверсия в течение большей части дня сохранят в небе над регионом плотные поля низких слоистых облаков, которые ограничат приток солнечного тепла», — рассказал метеоролог.
Температуру воздуха в краевой столице прогнозируют на уровне +7…+9 градусов. Ожидается восточный ветер 4−9 метров в секунду, а атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что на Кубань идут затяжные дожди. Их принесет проходящий через территорию края фронтальный раздел.