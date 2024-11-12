На Кубани облака продолжат ограничивать дневной прогрев

«Сегодня территория Кубани будет находиться в зоне влияния антициклона. В такой ситуации сформировавшиеся в нем нисходящие воздушные потоки и приземная инверсия в течение большей части дня сохранят в небе над регионом плотные поля низких слоистых облаков, которые ограничат приток солнечного тепла», — рассказал метеоролог.