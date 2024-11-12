Пенсионер из Перми долгое время не получал положенные выплаты

В Перми местный житель долгое время не получал положенные ему выплаты из пенсионного фонда. Пермяк обратился за помощью в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю допущены нарушения, которые потребовали повторной подачи заявления и привели к несвоевременному назначению выплат», — уточнили детали дела в краевой прокуратуре.
Руководителю регионального отделения вынесено представление. А пенсионеру выплатят положенную сумму с даты подачи первоначального заявления.
Дело находится на контроле прокуратуры.