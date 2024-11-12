В школах Челябинской области вместо звонков будет звучать музыка

Так, в ноябре это будут отрывки из песен Александры Пахмутовой, которой исполнилось 95 лет. В декабре прозвучат музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского. А с января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».