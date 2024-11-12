В школах Челябинской области вместо звонков будет звучать музыка

Образовательные учреждения региона присоединятся к проекту «Музыка вместо звонков». Он реализуется Минпросвещения России совместно со Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.
«Из 400 музыкальных произведений по итогам онлайн-голосования выбраны четыре песни: “Орлята учатся летать”, “Хорошие девчата”, “Надежда” и “Трус не играет в хоккей”. Мелодии для звонков исполнили и записали детские музыкальные коллективы из Москвы, Казани и Самары», — говорится в комментарии.
Мелодии звонков на каждый месяц 2024/25 учебного года будут посвящены определенной памятной дате.
Так, в ноябре это будут отрывки из песен Александры Пахмутовой, которой исполнилось 95 лет. В декабре прозвучат музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского. А с января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».
«Реализация проекта “Музыка вместо звонков” будет проводиться в школах исходя из их технических возможностей», — уточнили в областном Минобрнауке.