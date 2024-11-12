До плана недалеко: 370,7 тысяч кв. метров жилья сдали за 9 месяцев в Хабаровском крае

— В этом году в общем объеме мы должны ввести не менее 550 тысяч кв. метров жилья. Мы не видим рисков недостижения показателя. В стадии строительства находится 1282 тыс. кв. метров жилья. Всего на территории края работают 65 застройщиков. Учитывая тенденции, можно с уверенностью сказать, что набранные темпы строительства сохраняться и в ближайшей перспективе, — сообщили в министерстве.