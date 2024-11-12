До плана недалеко: 370,7 тысяч кв. метров жилья сдали за 9 месяцев в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Одним из основных показателей этого нацпроекта является ввод жилья. За девять месяцев этого года в регионе построено 370,7 тысяч кв. метров жилья, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Из них 177,1 тысяч кв. метров в многоквартирных домах и 193,6 тысяч кв. метров в домах индивидуального жилищного строительства, сообщает ИА AmurMedia.
Как уточняет пресс-служба министерства строительства края, в эксплуатацию введен 31 многоквартирный дом: 23 — в Хабаровске, 3 — в Комсомольске-на-Амуре, по одному — в Николаевске-на-Амуре, Вяземском и Хабаровском районах.
— В этом году в общем объеме мы должны ввести не менее 550 тысяч кв. метров жилья. Мы не видим рисков недостижения показателя. В стадии строительства находится 1282 тыс. кв. метров жилья. Всего на территории края работают 65 застройщиков. Учитывая тенденции, можно с уверенностью сказать, что набранные темпы строительства сохраняться и в ближайшей перспективе, — сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что в этом году выдано 28 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 296,7 тыс. кв. метров, что на 3% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Напомним, в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» Хабаровскому краю предоставлена субсидия в объеме 161,9 млн рублей на строительство дороги, соединяющей улицы Совхозную и Воронежскую по переулку Брянскому в Хабаровске. В настоящее время подрядчик приступил к строительству.
Еще одним механизмом стимулирования комплексного развития территорий является реализация совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ проекта «Дальневосточный квартал». Под комплексную застройку определено 128 гектаров в районе ул. Локомотивной в Хабаровске, там планируется построить не менее 700 тыс. кв. метров жилья.
Напомним, Минвостокразвития России готово предоставить целевую субсидию на строительство объектов инфраструктуры в размере 15% от стоимости проекта — порядка 16 млрд рублей. Правительством края подготовлен комплект документов по пяти объектам инфраструктуры «Дальневосточного квартала» на общую сумму 6,3 млрд рублей. Эти объекты включены в план-график реализации мероприятий по развитию инфраструктуры ТОР «Хабаровск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.