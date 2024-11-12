Соцопрос: 79,2% белорусов уверены в своем будущем

Он обратил внимание на то, что 15,1% опрошенных затруднились с ответом. Мусиенко пояснил, что есть категория белорусов, с которой нужно работать в информационном плане. Он обратил внимание на то, что апатия, в том числе и социальная, негативно влияет на иммунитет человека.