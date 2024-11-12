Соцопрос: 79,2% белорусов уверены в своем будущем

Соцопрос показал, что 79,2% белорусов уверены в своем будущем. Данные БелТА привел директор аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.
Согласно проведенному исследованию специалистами EcooM, респондентам было предложено ответить на следующий вопрос: «Как, по вашему мнению, изменится ваша жизнь в будущем?» Так, 79,2% опрошенных выбрали вариант, что она изменится к лучшему или не ухудшится. Говорится, что 5,7% ответили, что жизнь изменится к худшему, а 15,1% затруднились с ответом.
— Белорусы уверены в благополучии своем, своих семей, детей, страны. В цифре 79,2% отражены моменты, которые касаются развития здравоохранения, образования, культуры, — отметил директор аналитического центра.
Он обратил внимание на то, что 15,1% опрошенных затруднились с ответом. Мусиенко пояснил, что есть категория белорусов, с которой нужно работать в информационном плане. Он обратил внимание на то, что апатия, в том числе и социальная, негативно влияет на иммунитет человека.