В 16 раз увеличился запас рапаны в Азовском море за последние десятилетие

За последние десять лет в Азовском море в 16 раз увеличился запас моллюска рапана. Об этом сообщают в Азовском НИИ рыбного хозяйства.
По словам ученых, рост запасов промысловых моллюсков в Азовском море связан с повышением его солености. Сейчас ареал обитания рапаны распространился на всю территорию моря. И в ближайшем будущем этот моллюск может стать перспективным объектом промысла.
— Высокие объемы запаса рапаны допускают использовать ее сырье как более доступный источник белка, биологически активных и минеральных веществ для комбикормовой промышленности. По показателям пищевой ценности рапана является деликатесным продуктом. Содержание жира в мясе ноги составляет 0,2−0,4%, белка — 15−21%, — говорится в сообщении.