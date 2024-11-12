В ТиНАО появятся две поликлиники для взрослых и детей

На территории ТиНАО планируют построить две поликлиники за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В настоящий момент ведется проектирование двух детско-взрослых учреждений в деревне Рассказовка и в городе Московском на 750 посещений в смену каждое. К строительным работам планируется приступить весной 2025 года. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2026 год. В новых поликлиниках будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям как для взрослых, так и для детей», — рассказал Владимир Ефимов.
В зданиях разместят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические отделения. Москвичи смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.
«После окончания основных работ на всех объектах специалисты выполнят комплексное благоустройство прилегающей территории с высадкой зеленых насаждений и обустройством газонов. В зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан», — отметил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
С момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 27 объектов здравоохранения.