В ТиНАО появятся две поликлиники для взрослых и детей

«В настоящий момент ведется проектирование двух детско-взрослых учреждений в деревне Рассказовка и в городе Московском на 750 посещений в смену каждое. К строительным работам планируется приступить весной 2025 года. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2026 год. В новых поликлиниках будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям как для взрослых, так и для детей», — рассказал Владимир Ефимов.