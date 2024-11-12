Целый день без света, хорошо что телефоны можно зарядить и на работе: Публикуем адреса, где в Кишиневе не будет электричества

Десятки потребителей временно останутся во вторник без электричества.
Публикуем список адресов, где запланированы отключения.
— Ботаника:
Мунчешть, 788, 792, 794, 797a, 798 — с 08:50 до 13:00.
Каля Басарабией, 28/2, 42, Валя Быкулуй, 5/1, 9, Мунчешть, 121/1, 9001 — с 09:00 до 17:00.
Ашхабад, 8, Четатя Албэ, 17, Диминеций, 3, 27/1, Минск, 2, Мунчешть, 75−77, 81−85, 85/2, 89, 132, 132A, 162, 162A, 162B, 164 — с 13:00 до 17:00.
— Буюканы:
Каля Ешилор, 30, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, переулок Пьетрэрией, 19 — с 09:00 до 17:00.
Гиочеилор, 1 — с 11:00 до 17:00.
— Чеканы:
Валя Быкулуй, 32 — с 09:10 до 17:00.