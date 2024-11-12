Подорожание яиц во Владивостоке не связано с птичьим гриппом

«Подорожание объясняют сменой представленных на полках категорий, сезонностью, а также ростом цен на корм для кур на 30% и на упаковку готового продукта на 40%», — сообщает VL.ru.
А также 17 октября в крестьянско-фермерском хозяйстве в Кроуновке обнаружили птичий грипп. Хозяйство закрыли на карантин, и в опасной зоне в Уссурийском городском округе оказалось 89 личных подсобных хозяйств с курами. Всю птицу и яйца нужно утилизировать.
Напомним, что стоимость тушенки в Приморском крае перевалила за 400 рублей.