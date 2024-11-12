Олбани
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подорожание яиц во Владивостоке не связано с птичьим гриппом

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября, ФедералПресс. По данным VL.ru, цена десятка яиц в Приморье выросла почти на 6 рублей за месяц. В правительстве края не связывают это со вспышкой птичьего гриппа в Кроуновке.

Источник: РИА "Новости"

«Подорожание объясняют сменой представленных на полках категорий, сезонностью, а также ростом цен на корм для кур на 30% и на упаковку готового продукта на 40%», — сообщает VL.ru.

А также 17 октября в крестьянско-фермерском хозяйстве в Кроуновке обнаружили птичий грипп. Хозяйство закрыли на карантин, и в опасной зоне в Уссурийском городском округе оказалось 89 личных подсобных хозяйств с курами. Всю птицу и яйца нужно утилизировать.

Напомним, что стоимость тушенки в Приморском крае перевалила за 400 рублей.

торговля