Подорожание яиц во Владивостоке не связано с птичьим гриппом

А также 17 октября в крестьянско-фермерском хозяйстве в Кроуновке обнаружили птичий грипп. Хозяйство закрыли на карантин, и в опасной зоне в Уссурийском городском округе оказалось 89 личных подсобных хозяйств с курами. Всю птицу и яйца нужно утилизировать.