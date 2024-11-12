Участники фестиваля Nauka 0+ в Гаване изучили звезды в созданной РФ и Кубой обсерватории

«Мы заинтересованы в партнерстве с Кубой, поскольку они обладают большими наработками в различных областях, в частности, в сфере здравоохранения. В данный момент в Институте Cneuro проводятся исследования, посвященные мозгу и предотвращению негативного воздействия на него коронавирусной инфекции и других заболеваний. Как известно, в МГУ очень сильная программа по изучению мозга, функционирует научно-образовательная школа “Мозг, когнитивные исследования, искусственный интеллект”, а также Институт перспективных исследований мозга. Совместные научные работы российских и кубинских исследователей помогут нам приблизиться к победе над заболеваниями мозга», — отметила академик Горбунова, чьи слова приводятся в сообщении.