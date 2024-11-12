Участники фестиваля Nauka 0+ в Гаване изучили звезды в созданной РФ и Кубой обсерватории

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Гости фестиваля Nauka 0+ («Наука 0+»), прошедшего в Гаване 8−10 ноября, смогли изучить звезды и кратеры на Луне с помощью телескопов российско-кубинской обсерватории. Она выступила одной из площадок научно-популярного события, которое прошло на Кубе впервые, сообщила пресс-служба проекта.
Фестиваль Nauka 0+ — один из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. Этой осенью фестиваль проходит в Белоруссии (Минск, 7 сентября), Узбекистане (Алмалык — 1 ноября, Ташкент — 2 и 3 ноября, Самарканд — 15 ноября), республике Куба (8−10 ноября), Казахстане (27 ноября — 1 декабря) и других странах. Организаторами российско-кубинского фестиваля выступили Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также Министерство науки, технологии и окружающей среды (CITMA) и Кубинская химическая олимпиада.
«Звезды, кратеры на Луне, а также кольца Сатурна можно было увидеть на показе ночного неба в Совместной российско-кубинской обсерватории в Гаване. Обсерватория была открыта в начале 2022 года накануне Дня кубинской науки в рамках двустороннего соглашения между РФ и республикой Куба, направленного на научно-техническое и инновационное сотрудничество в сфере астрономии и космоса. Сотрудники обсерватории провели [для участников фестиваля] экскурсию и рассказали, какие созвездия можно увидеть над кубинской столицей», — говорится в сообщении.
В рамках соглашения между странами созданы два пункта оптических наблюдений на территории двух стран. Эти роботизированные телескопы за счет разницы в часовых поясах позволяют осуществлять круглосуточный мониторинг неба, уточнили в пресс-службе Nauka 0+.
Программа фестиваля.
Тема фестиваля этого года — «Наука без границ». Основные мероприятия фестиваля, запланированные в университетах и на открытых площадках, были перенесены в отель «Националь де Куба» из-за урагана «Рафаэль» и его последствий, уточнили организаторы. В программу вошли лекции ведущих российских ученых, мастер-классы, научные шоу, кинопоказы, визиты в научные институты Кубы, а также вручение премий кубинским молодым ученым, участвующим в российских проектах и многое другое. О жизни в невесомости гостям рассказал Герой России, космонавт Олег Новицкий. Он также поделился подробностями о съемках фильма «Вызов».
В рамках деловой программы делегация российских исследователей встретилась с учеными республики на площадке Кубинского центра неврологии Cneuro и обсудили актуальные проблемы в сфере биотехнологий и медицины, в том числе разработку новых вакцин и препаратов, осуществляющуюся на Кубе.
«Республика Куба является давним стратегическим партнером России в латиноамериканском регионе и обладает сильной научной традицией. Мероприятия фестиваля были тепло встречены самой широкой аудиторией. Благодаря интерактивному формату он вдохновил самых юных исследователей со всей Кубы на научные свершения, продемонстрировал достижения российской науки. В ходе визитов в исследовательские центры российские и кубинские ученые обменялись опытом и лучшими практиками, а также наметили контуры дальнейшего сотрудничества в разных сферах», — отметил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий, чьи слова приводятся в сообщении.
Совместное изучение мозга.
Вице-президент Российского химического общества Юлия Горбунова указала на важность организации студенческих обменов и предложила объединить усилия государств в исследованиях мозга.
«Мы заинтересованы в партнерстве с Кубой, поскольку они обладают большими наработками в различных областях, в частности, в сфере здравоохранения. В данный момент в Институте Cneuro проводятся исследования, посвященные мозгу и предотвращению негативного воздействия на него коронавирусной инфекции и других заболеваний. Как известно, в МГУ очень сильная программа по изучению мозга, функционирует научно-образовательная школа “Мозг, когнитивные исследования, искусственный интеллект”, а также Институт перспективных исследований мозга. Совместные научные работы российских и кубинских исследователей помогут нам приблизиться к победе над заболеваниями мозга», — отметила академик Горбунова, чьи слова приводятся в сообщении.
На встрече профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин рассказал коллегам о подходах российских исследователей к созданию вакцинных и противораковых препаратов с использованием безопасных для человека вирусов растений. «Вместе с кубинскими коллегами мы планируем найти новые направления применения вирусов растений в создании лекарств», — уточнил ученый, которого цитирует пресс-служба проекта Nauka 0+.
В фестивале приняли участие ученые МГУ имени М. В. Ломоносова, госкорпорации «Роскосмос», Института физической химии и электрохимии РАН, ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН, МГМСУ имени А. И. Евдокимова Минздрава России, МГАВМиБ — МВА имени К. И. Скрябина, ИНАСАН РАН, ФГБУ «Дирекция научно-технических программ» и других научно-образовательных организаций. С кубинской стороны в мероприятии участвовали ученые из Гаванского университета, Центра генной инженерии и биотехнологии, Клинической хирургической больницы имени Братьев Амейхейрас, Агентства по ядерной энергии и передовым технологиям, Национального музея естественной истории, Национального аквариума Кубы, фармацевтической компании Biocubafarma, группы компаний-производителей сахара Grupo Azucarero и других организаций. Информационную поддержку мероприятий оказал Русский дом в Гаване. Генеральный партнер события — компания «Эн+».