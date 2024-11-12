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Сервелат с картофелем фри внутри выпустили в Беларуси

Слонимский мясокомбинат представил колбасу с картофелем фри внутри.

Источник: Комсомольская правда

Сервелат с картофелем фри внутри выпустили в Беларуси. Новинку представил Слонимский мясокомбинат. Подробности и фото опубликованы в социальных сетях предприятия.

В сообщении сказано, что сервелат с картофелем фри получил название «Наш бульбаш». Новинку представили во время фестиваля «Дожинки» в Мостах.

«Это действительно уникальный продукт, в состав которого входит картофель фри», — отметили в сообщении.

Слонимский мясокомбинат представил колбасу с картофелем фри внутри. Фото: соцсети Слонимский мясокомбинат.

Кроме того, сказано, что в разогретом виде сервелат может заменить полноценный завтрак или обед. На предприятии подчеркнули, что э то вкусно.

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