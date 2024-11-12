Выявлены принципы смешения русского и родного языков у народов Северо-Запада

Ученые пришли к выводу о большом количестве переключений с родного на русский язык в спонтанной русской речи и выявили три стратегии, по которым происходят эти переходы. Первая — простые русскоязычные вставки в родную речь без грамматической адаптации. На примере языка коми это выглядит подобным образом: «Кага чужіс, девочка» — «Ребенок родился, девочка». Второй подход — это включение русской лексики по правилам родной грамматики, например (в карельском): «se opastuin vuuzi vuottu, sit vuuzi vuottu университетас государственнос зоотеникомуксе» — «там училась пять лет, потом пять лет в государственном университете на зоотехника»).