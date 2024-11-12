Воронежцам рассказали, как правильно кормить птиц зимой

Сотрудники автономной некоммерческой организации «Наша природа» перед Синичкиным днем, который ежегодно отмечается 12 ноября, провели акцию «Покормите птиц зимой». Волонтеры научили воронежцев разукрашивать кормушки и прочитали лекцию о том, какие продукты полезны для пернатых, почему все-таки не рекомендуется давать им хлеб и как правильно выбрать место, где можно разместить «птичью столовую».
ЗАЧЕМ КРАСИТЬ КОРМУШКИ?
К 4 часам в Дом сказок на территории парка «Дельфин» подошла первая группа людей. Оказалось, что это школьники из волонтерского отряда «Свет добра». Они принесли подарки для птиц и летучих мышей: корм, полотенца и контейнеры, в которых будут жить зимой рукокрылые.
— Мы помогаем «Нашей природе» уже очень давно и стараемся участвовать в большинстве акций от них. Также проводим каждый год в школе мероприятия — лекции, мастер-классы и игры, посвященные Синичкину дню и другим подобным праздникам, — поделилась руководитель волонтерского отряда.
Постепенно пришли другие люди: взрослые с детьми и молодая пара. Надев перчатки и вооружившись кисточками, присутствующие начали разукрашивать «птичьи столовые».
— Вначале надо нанести белую краску, которая будет защищать кормушку от непогоды, а затем уже можно проявить свою творческую сторону и сделать синие узоры. Мы специально выдерживаем все в едином стиле, ведь яркие цвета администрация парка не любит. Она просто снимает такие кормушки. А зимой синий с белым будут выглядеть симпатично и привлекать внимание, — рассказала Татьяна Сушилина, руководитель мастерской.
КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ «ПТИЧЬИ СТОЛОВЫЕ»?
После того как кормушки были раскрашены, началась лекция о подкорме птиц зимой.
— В идеале его нужно начинать с первых устойчивых заморозков. Недаром именно в Синичкин день по традиции развешивают кормушки и заготавливают пищу для пернатых, которые не улетели на юг. Это нужно, чтобы птички запомнили, где что находится, и зимой не потерялись. Заканчивать же подкорм стоит с первой оттепелью и до следующей зимы не начинать, ведь пернатые должны самостоятельно добывать привычную еду. Единственное — можно ставить поилки в садах и во дворах во время сильной жары, если поблизости нет водоемов, — начала лекцию Елена Шерстяных, руководитель АНО «Наша природа».
Эколог подчеркивает, что важно ответственно подойти к выбору кормушки. Ведь хорошая конструкция может прослужить и пять, и восемь лет. Самыми популярными видами «птичьих столовых» считаются:
Подвес в виде гирлянды. Обычно он делается из несоленого сала, сухофруктов или орехов, которые нанизываются на ворсистую веревку или проволоку. Маленькие птицы без проблем держатся за сами бусы, поэтому дополнительного упора делать не нужно.
Кормушка из металлической или пластиковой сетки с ячейками. Их надо сделать такого размера, чтобы не вывалились орехи с ягодами и птицы смогли без проблем добыть эти лакомства.
Площадка. Это открытое место без крыши с деревянной или фанерной основой. Желательно к такой конструкции добавить бортики. Площадку можно подвесить или закрепить на столбике.
Домик. Более надежный формат, так как в этом случае корм защищен от ветра, дождя и снега.
Бункер. Он тоже оберегает содержимое от осадков благодаря тому, чтокорм подается из отверстий. Такую кормушку с большой емкостью делать не стоит, иначе подкорм может перерасти в полноценное кормление, что отрицательно скажется на самостоятельности птиц.
Также Елена рассказала, что идеальным вариантом для расположения кормушки считаются деревья в окружении сухостоя или кустарников. Если пернатые почувствуют опасность, они смогут скрыться в зарослях. Чтобы кошки не нашли путь к кормушке, стоит вешать ее на тонкие ветки деревьев, которые способны выдержать вес конструкции и мелких птиц, но не более крупных животных. При этом высота должна быть не менее полутора метров. Если размещать кормушку на столбике, то он должен быть гладким и узким. Это нужно для защиты от животных с когтистыми лапами.
Помимо этого эколог дала и другие рекомендации:
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ.
Казалось бы, нет никаких сложностей в подборе меню для зимующих птиц, но на самом деле и в этом вопросе часто всплывают ошибки, которые сказываются на здоровье диких животных. Особенные споры вызывает хлеб.
— Для водоплавающих птиц в зоопарках действительно используют хлеб или сухари, но это составляет не больше 1% от всего рациона. Такое питание пернатые переносят нормально, и, более того, оно даже может пойти им на пользу. Однако люди не понимают этого и кормят уток в городских водоемах только хлебом. У таких птиц он уже составляет 99% рациона, что очень вредно.
Лектор уточнила: когда уткам дают хлеб в огромных количествах, они перестают употреблять другую, более полезную, пищу. Их организм начинает слабеть. Соответственно, повышается риск подхватить какое-либо заболевание. Более того, если к утке, которая ест много хлеба, придут два человека: один с батоном, другой с полезным для нее салатом — она начнет есть батон, ведь он стал для птицы тем, чем является для нас, например, тортик или любой другой вкусный фастфуд.
Елена рассказала, что есть даже такое явление — «ангельские крылья». Оно случается у растущих лебедей, которых местные жители постоянно подкармливают хлебом.
— Из-за высококалорийного питания тело лебедя растет гораздо быстрее, чем его крылья. Поэтому они деформируются. И когда лебедь уже становится взрослым, он улететь никуда не может, ведь кончики его крыльев изменились.
Помимо хлеба также не стоит кормить пернатых:
— чипсами и сладостями;
— продуктами со стола;
— испорченной едой.
А какой же рацион правильный? Елена отметила, что лучше нести в парк такую пищу, которую птицы быстро съедят. Потому что, например, сухофрукты хоть и подходят для крылатых созданий, но все же не пользуются у них огромной популярностью. В итоге они могут испортиться, пролежав до самой весны и заразив другую пищу в кормушке. Поэтому обычным людям лучше приносить птицам такие продукты: