Воронежцам рассказали, как правильно кормить птиц зимой

— В идеале его нужно начинать с первых устойчивых заморозков. Недаром именно в Синичкин день по традиции развешивают кормушки и заготавливают пищу для пернатых, которые не улетели на юг. Это нужно, чтобы птички запомнили, где что находится, и зимой не потерялись. Заканчивать же подкорм стоит с первой оттепелью и до следующей зимы не начинать, ведь пернатые должны самостоятельно добывать привычную еду. Единственное — можно ставить поилки в садах и во дворах во время сильной жары, если поблизости нет водоемов, — начала лекцию Елена Шерстяных, руководитель АНО «Наша природа».