Детей в Месягутово вынудили претерпевать трудности, чтобы добраться до школы

В Дуванском районе Башкирии для детей добраться до школы стало целым испытанием. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Образовательные учреждения села Месягутово организовали бесплатную перевозку учащихся по школьным маршрутам, в том числе детей, которые проживают в микрорайоне «Северный», расположенном на расстоянии более семи километров от школ. Однако в нарушение требований законодательства остановки для некоторых детей находились от них в более чем одном километре.
В связи с этим прокуратура внесла в адрес главы администрации представление с требованием устранить нарушения. После этого были увеличены протяженность школьного маршрута и количество остановок в микрорайоне, права несовершеннолетних, проживающих на отдаленных улицах, восстановлены.
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