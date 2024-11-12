Детей в Месягутово вынудили претерпевать трудности, чтобы добраться до школы

Образовательные учреждения села Месягутово организовали бесплатную перевозку учащихся по школьным маршрутам, в том числе детей, которые проживают в микрорайоне «Северный», расположенном на расстоянии более семи километров от школ. Однако в нарушение требований законодательства остановки для некоторых детей находились от них в более чем одном километре.