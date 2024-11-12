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Детей мигрантов не будут брать в школу без знания русского языка

Детей мигрантов без знания русского языка могут перестать принимать в школы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка», — сказал спикер ГД Вячеслав Володин, его слова цитирует «РИА Новости».

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила продлить срок обучения детей мигрантов, которые плохо владеют русским языком. Она выступила против того, чтобы формировать отдельные классы из иностранцев. «Надо продлить срок обучения всего-то на год, подготовить их к 1 классу, и чтобы они шли и не отвлекали других детей, учителей не отвлекали на себя. Я бы не стала создавать анклавы, я бы все-таки создала обычную атмосферу, чтобы ребята жили в обычной атмосфере. Надо ходить [детям мигрантов] в школу не с 7 лет, а с 6 лет», — сказала Татьяна Мерзлякова.