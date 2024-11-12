Детей мигрантов не будут брать в школу без знания русского языка

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила продлить срок обучения детей мигрантов, которые плохо владеют русским языком. Она выступила против того, чтобы формировать отдельные классы из иностранцев. «Надо продлить срок обучения всего-то на год, подготовить их к 1 классу, и чтобы они шли и не отвлекали других детей, учителей не отвлекали на себя. Я бы не стала создавать анклавы, я бы все-таки создала обычную атмосферу, чтобы ребята жили в обычной атмосфере. Надо ходить [детям мигрантов] в школу не с 7 лет, а с 6 лет», — сказала Татьяна Мерзлякова.