В Феодосии пройдут учебные стрельбы

Во вторник, 12 ноября, в Феодосии планируют провести учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.
По его словам, учебные стрельбы начнутся в 10 утра. При этом военнослужащие применят учебные стрелковое оружие. Планируется, что мероприятие завершится в час дня.
«Вечером возможно проведение стрельб с 19.00 до 21.00», — отметил Ткаченко.
Градоначальник попросил жителей сохранять спокойствие. Руководитель администрации призвал людей доверять только официальной информации.