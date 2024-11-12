Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии пройдут учебные стрельбы

Ткаченко: в Феодосии пройдут учебные стрельбы 12 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 12 ноября, в Феодосии планируют провести учебные стрельбы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.

По его словам, учебные стрельбы начнутся в 10 утра. При этом военнослужащие применят учебные стрелковое оружие. Планируется, что мероприятие завершится в час дня.

«Вечером возможно проведение стрельб с 19.00 до 21.00», — отметил Ткаченко.

Градоначальник попросил жителей сохранять спокойствие. Руководитель администрации призвал людей доверять только официальной информации.

учения