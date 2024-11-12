В декабре в Казани начнут работать елочные базары

В декабре в столице Татарстана заработают новогодние елочные базары. Приобрести хвойные деревья горожане смогут на 20 организованных площадках.
Несмотря на то, что торговля разрешена с 1 по 31 декабря, продажи по традиции стартуют в середине месяца. Предприниматели вправе сами принимать решение о дате начала реализации продукции, пояснили в комитете потребительского рынка исполкома Казани.
Площадки расположатся по следующим адресам.
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы.
ул. Академика Павлова, 1.
пр. Ямашева, 92а.
Вахитовский и Приволжский районы.
ул. Чехова, 3/7.
ул. Б. Шахиди, 24.
пр. Победы, 56.
ул. Р. Зорге, 57, 68, 70, 77.
ул. Х. Мавлютова, 17.
ул. В. Кулагина, 6.
ул. Ю. Фучика, 49, 105 В.
Московский район.
ул. Серова, 35.
ул. Декабристов, 114, 150.
Советский район.
ул. Пионерская, 9а.
ул. Родины, 33а.
ул. Академика Сахарова, 13а.
ул. Карбышева, 15.