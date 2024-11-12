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В декабре в Казани начнут работать елочные базары

Торговлю организуют на 20 площадках города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В декабре в столице Татарстана заработают новогодние елочные базары. Приобрести хвойные деревья горожане смогут на 20 организованных площадках.

Несмотря на то, что торговля разрешена с 1 по 31 декабря, продажи по традиции стартуют в середине месяца. Предприниматели вправе сами принимать решение о дате начала реализации продукции, пояснили в комитете потребительского рынка исполкома Казани.

Площадки расположатся по следующим адресам.

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы.

ул. Академика Павлова, 1.

пр. Ямашева, 92а.

Вахитовский и Приволжский районы.

ул. Чехова, 3/7.

ул. Б. Шахиди, 24.

пр. Победы, 56.

ул. Р. Зорге, 57, 68, 70, 77.

ул. Х. Мавлютова, 17.

ул. В. Кулагина, 6.

ул. Ю. Фучика, 49, 105 В.

Московский район.

ул. Серова, 35.

ул. Декабристов, 114, 150.

Советский район.

ул. Пионерская, 9а.

ул. Родины, 33а.

ул. Академика Сахарова, 13а.

ул. Карбышева, 15.