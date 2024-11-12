«Отмечали день рождения»: Шесть человек погибли при пожаре под Ростовом

В Ростовской области в пожаре погибли шесть человек. Трагедия произошла в одном из частных домов в хуторе Страхов Семикаракорского района, сообщили в донском управлении МЧС утром 12 ноября. Возгорание случилось в ночь на вторник, в 00.15.
— В это время рабочие праздновали день рождения, — добавили в ведомстве. — На место оперативно прибыли 18 спасателей. Для тушения были задействованы шесть спецмашин.
Около часа ночи спасатели ликвидировали открытое горение, к 05.25 — полностью потушили пожар. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
На фото и видео с места происшествия видно, что частный дом выгорел полностью. При этом пристройка к зданию не пострадала. Здесь были установлены нары с матрацами.
В результате пожара погибли шесть человек. Их личности устанавливают специалисты.
Четверо смогли выбраться из горящего здания — двое из них пострадали.
В отличии от выгоревшего дома, пристройка осталась целой. Фото: МЧС по РО.
— Дознаватели МЧС России определили. Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В донском МЧС отметили, что гибели людей можно было избежать, если бы в доме был установлен пожарный извещатель.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
— Следователем и криминалистом следственного управления выполняется осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз, допрашиваются свидетели пожара, устанавливаются личности погибших, — прокомментировали в следственном управлении.