«Отмечали день рождения»: Шесть человек погибли при пожаре под Ростовом

В Ростовской области в пожаре погибли шесть человек. Трагедия произошла в одном из частных домов в хуторе Страхов Семикаракорского района, сообщили в донском управлении МЧС утром 12 ноября. Возгорание случилось в ночь на вторник, в 00.15.