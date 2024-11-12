Средняя температура в районе вечной мерзлоты Алтая увеличилась на полградуса

ТОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Среднегодовая температура в долине Актру на Алтае, где расположены ледники и вечная мерзлота, увеличилась за последние 60 лет примерно на полградуса, что уже проявляется в серьезных экологических последствиях, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ). Благодаря новым датчикам, установленным в вечной мерзлоте, ученые смогут прогнозировать опасные для жителей и туристов природные явления в горах Алтая, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Анализ метеоданных, накопленных учеными ТГУ за последние 60 лет, показывает, что среднегодовая температура в долине Актру увеличилась на 0,4−0,5 градуса Цельсия. Это будет иметь достаточно серьезные экологические последствия, некоторые проявления мы видим уже сейчас. Помимо отступания ледников, это будет влечь за собой смещение границ экосистем. Например, лесная растительность будет постепенно продвигаться вверх и занимать более высокие участки склонов. Вместе с тем, уже сейчас мы видим, что в горных селениях Алтая, например, в Кош-Агаче нижняя граница вечной мерзлоты постепенно опускается и на исследуемых участках начинается на глубине пять метров», — приводятся в сообщении слова завлабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александра Ерофеева.
Это явление повышает риск возникновения опасных процессов, связанных с дестабилизацией грунта: оползней, обвалов. Это в свою очередь ставит под угрозу инфраструктуру горных селений и тех объектов, которые сейчас строятся внизу долины. Долина Актру также является точкой притяжения туристов, для которых пребывание в горах и прохождение альпинистских маршрутов становится более рискованным.
«В этом году на метеостанции, расположенной у ледника Левый Актру, мы зафиксировали рекорд среднелетней температуры, который составил 8,4 градуса Цельсия, что на 0,9 градуса выше рекорда, установленного за прошлые годы. Сумма положительных летних температур увеличилась на 13% по сравнению с самым теплым летом, наблюдаемым ранее», — приводятся слова Ерофеева.
Такие выводы гляциологи ТГУ смогли сделать благодаря многолетним наблюдениям в этой зоне — первые инструментальные исследования ледников начаты еще в 1957 году. Это позволяет сравнивать параметры, полученные в разные периоды времени и отслеживать, что происходит с высокогорными системами, которые очень чутко реагируют на трансформацию климата.
Прогнозирование опасных явлений.
Теперь ученые смогут собирать новые показатели. Датчики, дистанционно передающие показатели, были установлены специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в 25-метровой термометрической скважине, пробуренной в рамках расширения Государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты на высоте 2 150 м над уровнем моря.
По словам ученых, бурение скважины в ледниковых отложениях и скальных породах на большой высоте — крайне сложная задача, но ААНИИ удалось ее решить и теперь институт готов делиться информацией, поступающей с датчиков, с коллегами из других научных центров. Новые данные, в частности, могут помочь пониманию слабо изученного феномена, который возникает примерно раз в пять лет. Вся пойма реки Актру покрывается наледью. Площадь наледи может достигать 80 га, а средняя толщина до одного метра. В прошлый раз формирование крупной наледи было отмечено в 2021 году.
«Анализ наших собственных данных вкупе с информацией, получаемых с датчиков ААНИИ, позволит точнее прогнозировать будущие изменения, которые необходимо учитывать при строительстве новых объектов. Вместе с тем это дает возможность разрабатывать рекомендации, которые помогут снизить риски опасных явлений, в том числе разрушение инфраструктурных объектов», — приводятся слова Ерофеева.
О ледниках Актру.
Ледники бассейна Актру расположены в Горном Алтае. Это единственные ледники в России за Уралом, данные по которым передаются во Всемирную службу мониторинга ледников (Цюрих). До начала его мониторинга в России было всего два ледника с непрерывным рядом измерений, оба расположены на Кавказе. Понимание цикличности процессов, которые происходят с ледниками, позволит с высокой достоверностью строить прогнозы на будущее — предсказывать такие явления, как изменение уровня Мирового океана, температуры воды, концентрации соли в морях.
Гляциологи геолого-географического факультета (ГГФ) ТГУ и Института географии РАН с 1957 года ежегодно исследуют ледники Актру в Горном Алтае. Проект является частью стратегического направления вуза «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» по изучению трансформации климата и окружающей среды, он поддержан госпрограммой «Приоритет 2030».