Средняя температура в районе вечной мерзлоты Алтая увеличилась на полградуса

«Анализ метеоданных, накопленных учеными ТГУ за последние 60 лет, показывает, что среднегодовая температура в долине Актру увеличилась на 0,4−0,5 градуса Цельсия. Это будет иметь достаточно серьезные экологические последствия, некоторые проявления мы видим уже сейчас. Помимо отступания ледников, это будет влечь за собой смещение границ экосистем. Например, лесная растительность будет постепенно продвигаться вверх и занимать более высокие участки склонов. Вместе с тем, уже сейчас мы видим, что в горных селениях Алтая, например, в Кош-Агаче нижняя граница вечной мерзлоты постепенно опускается и на исследуемых участках начинается на глубине пять метров», — приводятся в сообщении слова завлабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александра Ерофеева.