Самую высокую точку Мамаева кургана сносят в Волгограде

К тому же вещание полностью переключили на новую телебашню, построенную 2016 году, в сентябре 2024-го. Волгоградцам тогда давали рекомендации, как настроить антенну, чтобы цифровое ТВ работало без помех. О времени завершения работ по демонтажу старой телебашни не сообщается, однако в любом случае жить ей осталось недолго. Ранее стало известно, что с центре Волгограда до конца года снесут галерею общепита.