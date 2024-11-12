18 групп и 5 классов ушли на карантин в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе 18 групп детских садов и 5 школьных классов ушли на карантин. Заболеваемость вирусными инфекциями снизилась на 3,6%, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Всего за прошедшую неделю в Крыму зарегистрировали 7 132 заболевших. Удельный процент детей в структуре заболеваемости составил 44,2%. В Севастополе к врачам с респираторными инфекциями обратили 2 185 жителей. Заболеваемость выросла на 8,5%.
«По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. На полуострове продолжается вакцинальная кампания против гриппа населения. На текущий период по двум субъектам иммунизировано против гриппа 1 188 642 лица, в том числе 292 575 детей», — прокомментировали в учреждении.