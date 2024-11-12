18 групп и 5 классов ушли на карантин в Крыму и Севастополе

«По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. На полуострове продолжается вакцинальная кампания против гриппа населения. На текущий период по двум субъектам иммунизировано против гриппа 1 188 642 лица, в том числе 292 575 детей», — прокомментировали в учреждении.