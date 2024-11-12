Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«День донора» проведут в трех районах Кубани

Доноров ждут в районах Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В течение недели мобильный комплекс краевой Станции переливания крови посетит Красноармейский, Абинский районы и Новороссийск. Запасы донорской крови необходимы для помощи нуждающимся пациентам.

«К месту дежурства Станции нужно подойти с паспортом и полисом», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Цельную кровь заготавливают для больниц региона. В этом году уже собрали три тысячи литров крови.

КОНКРЕТНО.

Кровь можно сдать:

12 ноября — в Красноармейской ЦРБ, ст. Полтавская, ул. Просвещения, 59.

14 ноября — в Новороссийске на территории «Черномортранснефть».

16 ноября Станция будет находится на территории электрометаллургического завода в Абинске, ул. Промышленная.

благотворительность