«День донора» проведут в трех районах Кубани

В течение недели мобильный комплекс краевой Станции переливания крови посетит Красноармейский, Абинский районы и Новороссийск. Запасы донорской крови необходимы для помощи нуждающимся пациентам.
«К месту дежурства Станции нужно подойти с паспортом и полисом», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Цельную кровь заготавливают для больниц региона. В этом году уже собрали три тысячи литров крови.
КОНКРЕТНО.
Кровь можно сдать:
12 ноября — в Красноармейской ЦРБ, ст. Полтавская, ул. Просвещения, 59.
14 ноября — в Новороссийске на территории «Черномортранснефть».
16 ноября Станция будет находится на территории электрометаллургического завода в Абинске, ул. Промышленная.