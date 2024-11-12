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На нескольких улицах Ростова будет временно ограничено водоснабжение

Причина — врезка узлов переключения дюкерного перехода.

В связи с врезкой узлов переключения дюкерного перехода «Батайского» водовода на некоторых улицах Ростова будет временно ограничено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Ростовводоканала.

 — С 09:00 14 ноября до 09:00 15 ноября будет временно прекращено водоснабжение в границах: улицы Владиленская — улицы Марины Расковой — улицы Путевая — переулка. Боковский А также переулка Ягодный и острова Зеленый. Водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением в Батайске, — говорится в сообщении.

Причина — врезка узлов переключения дюкерного перехода «Батайского» водовода по улице Путевой.

ЖКХ