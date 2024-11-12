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Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР

В Урумчи накануне стартовал турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях среди стран Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР, сообщает НОК.

Турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях среди стран Центральной Азии в возрастных группах U16, U18, U20 и взрослых спортсменов стартовал в городе Урумчи 11 ноября.

«Отрадно отметить, что в первый день состязаний по различным возрастным категориям на пьедестал почета поднялись и наши соотечественники», — говорится в сообщении.

Золото:

  • Достонбек Абдумуталов (толкание ядра), U-16;
  • Анастасия Силченкова (бег, 1500 м), U-16;
  • Ангелина Гречкина (прыжки в длину), U-18;
  • Амир Нагаев (прыжки в высоту), взрослые.

Бронза:

  • Ойбек Зарифжонов (толкание ядра), U-18.

Сегодня, 12 ноября, честь республики будут защищать: Анастасия Силченкова (U16) в беге на 3000 метров, а Лейла Камбарова (U18) — в прыжках в высоту.