ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Легкоатлеты Узбекистана завоевали пять медалей на турнире в КНР, сообщает НОК.
Турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях среди стран Центральной Азии в возрастных группах U16, U18, U20 и взрослых спортсменов стартовал в городе Урумчи 11 ноября.
«Отрадно отметить, что в первый день состязаний по различным возрастным категориям на пьедестал почета поднялись и наши соотечественники», — говорится в сообщении.
Золото:
- Достонбек Абдумуталов (толкание ядра), U-16;
- Анастасия Силченкова (бег, 1500 м), U-16;
- Ангелина Гречкина (прыжки в длину), U-18;
- Амир Нагаев (прыжки в высоту), взрослые.
Бронза:
- Ойбек Зарифжонов (толкание ядра), U-18.
Сегодня, 12 ноября, честь республики будут защищать: Анастасия Силченкова (U16) в беге на 3000 метров, а Лейла Камбарова (U18) — в прыжках в высоту.