Бывший глава сельского совета в Башкирии предстанет перед судом за растрату почти миллиона рублей

В результате администрации был причинен ущерб, который оценивается в более чем 880 тысяч рублей. Он был возмещен в полном объеме. На бывшего чиновника завели уголовное дело. Мужчина признал вину. Материалы дела направлены в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.