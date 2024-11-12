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Бывший глава сельского совета в Башкирии предстанет перед судом за растрату почти миллиона рублей

В Башкирии экс-главу сельсовета осудят за растрату 880 тыс. рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Татышлинском районе Башкирии перед судом предстанет бывший глава сельского поселения. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура и Следственного комитета региона.

Экс-руководитель администрации Верхнетатышлинского сельсовета, согласно версии следствия, с 2012 по 2021 год изготовил фиктивные муниципальные контракты между органом местного самоуправления и его сыном на обслуживание и ремонт служебных автомобилей, а также поручал подчиненным составлять акты выполненных работ.

В результате администрации был причинен ущерб, который оценивается в более чем 880 тысяч рублей. Он был возмещен в полном объеме. На бывшего чиновника завели уголовное дело. Мужчина признал вину. Материалы дела направлены в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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