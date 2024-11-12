Пневмония. Что нужно знать

Опасность «цитокинового шторма» в том, что он может возникнуть внезапно и распространиться по телу как пожар буквально за считанные часы. Почему одни люди подвержены такой реакции сильнее других — до конца неясно. Одна из гипотез связывает этот риск с генетикой. Например, у обладателей определенных генов клетки могут быть более восприимчивы к коронавирусу. Есть также исследования о связи тяжелого течения с генами, которые участвуют в выработке цитокинов.