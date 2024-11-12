Ноябрь удивляет Хабаровский край необычными температурами

А пока в Вяземском и Бикине 13 ноября во второй половине от 0 до +2, на рассвете −7…-9 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Хабаровске днем от +1 до −1, в послеобеденное время −6…-8 градусов и свежий западный и юго-западный ветер 7−12 метров в секунду. В Советской Гавани дневной фон температур от 0 до +2 градусов, ночной — от −8 до −10 и ветер 7−12 метров в секунду. В Троицком в светлое время суток +1…-1, ночью −9…-11, в Комсомольске-на-Амуре днем от −1 до −3, днем столбик термометра опустится до −10… −12 градусов. В Николаевске-на-Амуре во второй половине дня −2…-4, на рассвете −11…-13 градусов. Днем относительно тепло еще и в селе имени Полины Осипенко, всего −1…-3 градуса, а вот ночью уже −15…-17 градусов. В северном Аяне в светлое время −2…-4 градуса, в ночное время −9…-11 и ветер 7−12 метров в секунду. В Чумикане во второй половине дня −4…-6 градусов, ночью −11…-13, западный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. В Охотске северо-западный ветер, не такой сильный, но достаточно свежий, а значит по ощущениям будет гораздо холоднее, хотя и в северном селе и без того почти зима! Дневные температуры −9…-11 градусов, ночные −14…-16 градусов.