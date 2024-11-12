В Хабаровском крае запустили проект «Передышка» для семей с детьми-инвалидами

В Хабаровском крае стартовал проект «Передышка», направленный на поддержку семей с детьми-инвалидами. Он позволяет родителям оставить своих детей под присмотром профессионалов на срок до 14 дней. В интернате созданы комфортные условия для проживания детей, включая специализированные комнаты, постоянный присмотр медицинских работников и специалистов по социальной реабилитации. Дети также имеют возможность участвовать в развивающих занятиях, досуговых мероприятиях и прогулках на свежем воздухе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Проект «Передышка» в Хабаровском детском психоневрологическом интернате предлагает 6 детям возможность провести 14 дней в кругу сверстников, развивая самостоятельность и наслаждаясь интересным времяпрепровождением. Смена может быть продлена по необходимости. Родителям предоставляется возможность отдохнуть, заняться собой и своими делами, а также получить поддержку в решении повседневных задач. Стоимость участия в проекте социальная, но для участия необходимо заключить договор с интернатом.
По словам директора интерната Ирины Гусевой, проект «Передышка» — это не только отдых для детей, но и ценная возможность для родителей перезагрузиться и почувствовать себя свободными.
Хабаровчанка Алена Смоликова, воспитывающая ребенка-инвалида, стала одной из первых, кто воспользовался услугами проекта «Передышка». Она отметила важность проекта для возможности отдыха и решения бытовых вопросов. По ее словам, ребенок находится под постоянным присмотром специалистов, а родители всегда могут быть в курсе его состояния.
Аналогичный проект, «Передышка», работает и для граждан пожилого возраста и инвалидов, позволяя им получить временное проживание в 9 стационарных учреждениях края.