В Хабаровском крае запустили проект «Передышка» для семей с детьми-инвалидами

В Хабаровском крае стартовал проект «Передышка», направленный на поддержку семей с детьми-инвалидами. Он позволяет родителям оставить своих детей под присмотром профессионалов на срок до 14 дней. В интернате созданы комфортные условия для проживания детей, включая специализированные комнаты, постоянный присмотр медицинских работников и специалистов по социальной реабилитации. Дети также имеют возможность участвовать в развивающих занятиях, досуговых мероприятиях и прогулках на свежем воздухе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.