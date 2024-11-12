В Хабаровске полицейские почтили память погибших коллег

В Хабаровском районе в отделе полиции открыли мемориальный камень в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей. На памятнике высечены имена тех, кто ценой жизни защищал закон и порядок. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.