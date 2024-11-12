В Хабаровске полицейские почтили память погибших коллег

В Хабаровском районе в отделе полиции открыли мемориальный камень в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей. На памятнике высечены имена тех, кто ценой жизни защищал закон и порядок. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На торжественном открытии мемориала присутствовали начальник отдела полиции полковник Станислав Прохоров и заместитель главы администрации района Арсений Бокач. В церемонии также участвовали сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, семьи погибших, участники общественного совета и приглашенные гости.
«Мемориал установили по инициативе бывшего начальника полиции, полковника в отставке Максима Полухина, на личные средства сотрудников отдела. Проект памятника разработал подполковник Дмитрий Коваленко, который создал эскиз и произвел все расчеты для его установки», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Присутствующие почтили память погибших сотрудников минутой молчания и возложили красные гвоздики к подножию памятника, выражая глубокую благодарность за их подвиг во имя Отечества.