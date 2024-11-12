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Для безопасности пассажиров: на станции метро «Полежаевская» появилась подсветка путей

На станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро пути теперь подсвечивают однотонным синим цветом. Подсветка путей позволяет привлечь внимание пассажиров, выходящих из поезда или ожидающих его, и сделать их поездки безопаснее.

«На станции метро “Полежаевская” три пути. Для удобства пассажиров путь в центре зала теперь подсвечивается синим цветом. Постоянно повышаем безопасность в московском транспорте, этот вопрос находится на особом контроле Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Подсветка создавалась с учетом архитектурных и технологических особенностей станции и органично вписывается в окружающее пространство. Она располагается под краем платформы и не мешает машинистам.

О правилах безопасности на станции пассажирам напоминают также специальные плакаты и тематические видеоролики.

метро