Для безопасности пассажиров: на станции метро «Полежаевская» появилась подсветка путей

«На станции метро “Полежаевская” три пути. Для удобства пассажиров путь в центре зала теперь подсвечивается синим цветом. Постоянно повышаем безопасность в московском транспорте, этот вопрос находится на особом контроле Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.