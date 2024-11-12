Одну из дорог в центре Владивостока перекроют на ночь из-за ремонтных работ

Во Владивостоке сегодня вечером, 12 ноября, планируют ограничить движение по улице Фонтанной от Океанского проспекта до улицы Алеутской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЦОДД.
«Ограничения будут действовать с 21:00 12 ноября до 06:00 13 ноября в связи с проведением аварийных ремонтных работ», — сообщают специалисты.
Водителям рекомендуется быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты объезда.
Напомним, в центре Владивостока идет ремонт дорог, что заметно осложняет движение автомобилистов.