ТГУ получил грант 300 млн рублей на открытие Центра инженерных разработок

ТОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Центр инженерных разработок «Химические технологии и аппараты» планируют открыть на базе Томского государственного университета (ТГУ) до конца 2024 года. На это вуз получил грант в 300 млн рублей Минпромторга РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«ТГУ выиграл грант Министерства промышленности и торговли РФ на создание и развитие Центра инженерных разработок. Центр будет открыт на базе химического факультета и получит название “Химические технологии и аппараты”. Общий объем гранта составляет 300 миллионов рублей. Срок реализации проекта — 6 лет», — сообщили в пресс-службе, добавив, что открыть центр планируется до конца 2024 года.
Деятельность центра будет связана с выполнением инжиниринговых, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ для критически важных отраслей страны, таких, как химическая, фармацевтическая, электронная промышленность, строительство и так далее.
«Необходимость выполнения этих работ связана с заказом как от государства, так и от предприятий. И этот же запрос отражен в сформированных направлениях в рамках действующего национального проекта “Новые материалы и химия”, а также в обновленном указе президента по утверждению приоритетных направлений научно-технологического развития», — приводятся в сообщении слова и. о. декана химического факультета ТГУ Алексея Князева.
Центр, в том числе, будет работать с реальным заказом кластера промышленных предприятий, в который входят ведущие производители химической, нефтехимической и электронной продукции. Среди этих производителей такие компании, как: АО «ТВЭЛ», ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации» (входит ПАО «Газпром нефть»), АО «Метафракс Кемикалс», КАО «Азот» (входит ГК «Азот») и многие другие. Со всеми указанными компаниями подписаны соглашения о намерениях в рамках деятельности будущего центра.
«Университету реализация данного проекта поможет транслировать и масштабировать имеющиеся у нас компетенции, в том числе, путем вовлечения студентов в процессы выполнения данных работ», — приводятся слова старшего научного сотрудника Лаборатории органического синтеза химического факультета ТГУ Веры Тугульдуровой.