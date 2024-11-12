ТГУ получил грант 300 млн рублей на открытие Центра инженерных разработок

«Необходимость выполнения этих работ связана с заказом как от государства, так и от предприятий. И этот же запрос отражен в сформированных направлениях в рамках действующего национального проекта “Новые материалы и химия”, а также в обновленном указе президента по утверждению приоритетных направлений научно-технологического развития», — приводятся в сообщении слова и. о. декана химического факультета ТГУ Алексея Князева.